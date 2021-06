La AIReF alerta de que España será “más vulnerable” tras la crisis de la Covid con una deuda del 112% del PIB en 2024

De hecho, Herrero explicó que los cálculos de la AIReF son que, para el año 2022, debería haberse recuperado la actividad económica a los niveles precrisis, aunque habrá que esperar hasta 2024 para que la tasa de paro se reduzca por debajo de los niveles de finales de 2019, hasta el 12,7%. A ello ayudará, no obstante, que el turismo vaya a tener un repunte que empezará ya este año: según la presidenta del organismo, para finales de 2021 el turismo nacional ya hará recobrado sus cifras anteriores a la Covid-19, aunque no ocurrirá lo mismo con el turismo internacional hasta el año 2023.

Herrero, no obstante, insistió en que ese problema también afectará a otros países de la UE. “Las expectativas de que la deuda publica vaya a mejorar son reducidas, y no solo en España”, alertó la presidenta de la AIReF. Y eso implica dos problemas: que las posibles subidas de la prima de riesgo en el futuro puedan penalizar más al Estado y que, en líneas generales, España tendrá que afrontar más “riesgos” derivados de tener un pasivo mayor.

Y esa supervisión, señaló Herrero, en algún momento volverá a devenir en reglas de déficit y deuda de obligado cumplimiento, y “es un error dejar la planificación” fiscal sin concretar “hasta que esto esté despejado”. Pese a su recomendación, lamentó, el Gobierno no ha visto “necesario” ni “recomendable” ampliar sus objetivos de déficit y deuda más allá de 2024, algo que para la presidenta de la AIReF es una equivocación porque los datos que vienen, afirmó, no son halagüeños.

Herrero hizo esta advertencia en su comparecencia ante la comisión de Hacienda del Congreso, en la que compareció para dar cuenta del último informe elaborado por la AIReF de la actualización del programa de estabilidad remitido por España a la UE. La presidenta de la institución, encargada de vigilar las cuentas españolas, explicó que las previsiones económicas de la AIReF para los próximos están, en líneas generales, alineadas con las que hace el Gobierno. Pero también dejó caer que el hecho de que ahora mismo estén suspendidas las reglas fiscales españolas y europeas para hacer frente a la crisis de la Covid no quiere decir que no haya “supervisión”.

