La Agencia Federal de Salud de EE.UU. afirma que el coronavirus no se propaga “fácilmente” a través de las superficies y objetos

“Creo que esta nueva guía ayuda a las personas a comprender más sobre qué aumenta y qué no aumenta el riesgo. No significa que dejemos de lavarnos las manos y desinfectar las superficies. Pero sí nos permite ser prácticos y realistas mientras tratamos de volver a un sentido de normalidad “, agregó.

“También puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés . A muchas personas les preocupaba que simplemente tocando un objeto pudieran contraer el coronavirus y ese simplemente no era el caso. Incluso cuando un virus puede permanecer en la superficie, no significa que sea realmente infeccioso “, dijo Whyte, citado por Fox News.

“El covid-19 es una enfermedad nueva y todavía estamos aprendiendo sobre cómo se propaga. Puede ser posible que el covid-19 se propague de otras maneras, pero no se cree que estas sena la s principales formas en que el virus se propaga”, reza la publicación en la página web del organismo, señalando como formas no principales de transmisión el contacto con superficies y objetos y el contagio a través de animales.

No obstante, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) afirman ahora que “ el virus no se propaga fácilmente al tocar superficies u objetos ” y su forma principal de transmisión es a través del “contacto cercano de persona a persona”.

