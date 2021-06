La afición ucraniana se acuerda de su gran enemigo antes del partido con Austria: “¡Putin, cabezapo…!”

La geopolítica es un factor muy a tener en cuenta en el fútbol, en particular, y en el deporte en general. De hecho, Ucrania y Rusia no podían quedar encuadradas en el mismo grupo cuando se sorteó esta fase de la Eurocopa por el conflicto diplomático que arrastran. Ya en esta Eurocopa, agentes rusos elevaron sus quejas a la UEFA por la presencia de Crimea en la elástica del equipo que dirige Andrei Shevchenko , aunque al final todo se quedó en la eliminación de frases de tinte nacionalista.

