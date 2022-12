La afición marroquí toma las calles españolas para celebrar su pase a semis del Mundial

Motivos más que sobrados por los que salir a la calle a celebrar , especialmente en el propio Marruecos, pero aquí en España la celebración también se está haciendo notar. No en vano, en nuestro país hay empadronados más de 800.000 marroquíes . Muchos de ellos no han podido resistir la tentación y han salido a las calles españolas para festejar junto a los suyos, pero siempre desde el respeto y de forma pacífica .

