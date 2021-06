La afección aórtica aguda, más mortal para las mujeres

“El resultado es que acuden a recibir atención médica más tarde, con un mayor porcentaje de mujeres en estado de shock y con cambios en el estado mental que a menudo se atribuyen a un accidente cerebrovascular, lo que puede retrasar aún más el diagnóstico correcto de una disección aórtica como causa”, señala Youdelman, que trabaja en estrecha colaboración con la campaña de concienciación sobre la enfermedad aórtica Think Aorta US.

Esto puede deberse, opina Youdelman, a que las pacientes femeninas son “estoicas” , no consideran sus síntomas como signos de un problema importante y no dan prioridad a su atención.

Las mujeres que sufren una disección aórtica aguda, un desgarro espontáneo en una de las arterias principales del cuerpo, no sólo tienden a ser mayores y tener la enfermedad más avanzada que los hombres cuando buscan atención médica, sino que además tienen mayores probabilidades de morar, tal y como ha concluído una investigación publicada en línea en ‘The Annals of Thoracic Surgery’.

