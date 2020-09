la Aduana de EE UU retiene 2.000 ‘AirPods falsos’ que resultan ser auriculares de la marca china OnePlus

No obstante, la CBP no considera esta acción un error y cree que los OnePlus Buds incautados violan la marca comercial Apple AirPods, según explicó un portavoz al medio internacional The Verge.

Los diseñadores de OnePlus no podrían esconderlo aunque quisieran: sus auriculares Buds son tan sumamente parecidos a los AirPods de Apple que hasta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza -CBP por sus siglas en inglés, Customs and Border Protection- de Estados Unidos los confunde por una falsificación de los mismos.

