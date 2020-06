La Administración Pública se digitaliza en tiempo récord a raíz del coronavirus

“Ya solo con estas dos soluciones estamos evitando a la gente perder tiempo en hacer filas eternas , algo que ya no solo es que no sea recomendable por la expansión de la COVID-19 es que debería establecerse como norma: hacer los trámites por internet nos ahorra a todos tiempo”, añade el experto en Administración Pública.

Parece que, como es lógico en pleno 2020, la realidad está más lejos de esta desesperante ficción . Mucho más lejos. La digitalización de la burocracia española lleva ya cierto tiempo gestándose, pero desde luego la situación provocada por el coronavirus ha acelerado todavía más este proceso. Y es que al no poder salir de casa y no poder tener contacto con el mundo exterior, había que reinventarse.

