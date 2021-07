La Administración Federal de Aviación de EE.UU. cambia la definición de ‘astronauta’ y Jeff Bezos no cumple con los criterios

Así, bajo el nuevo requisito para quienes pretenden ostentar la insignia, Bezos quedaría fuera de la categoría porque efectivamente no hizo nada al respecto durante su primer vuelo al espacio. Su nave New Shepard fue totalmente autónoma y fue operada desde la Tierra, con lo cual la tripulación no tenía ninguna tarea pendiente a bordo.

El día del vuelo al espacio de la nave New Shepard de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cambió su definición de quiénes pueden considerarse astronautas, y según la nueva interpretación, Bezos no lo es.

