La acusación sexual que persigue a Biden a seis meses de las elecciones

Entre los argumentos, utilizados ya por líderes demócratas, está que The New York Times concluyó en una investigación que las acusaciones eran falsas , algo que el rotativo neoyorquino desmintió este miércoles.

“El vicepresidente tiene la oportunidad, ahora, de demostrar cómo se toma en serio acusaciones serias . El peso de nuestras expectativas equivale a la magnitud del cargo al que aspira”, apuntaba la carta, filtrada al The New York Times.

Además, esta semana ha dado un paso al frente una antigua vecina de Reade, Lynda LaCasse, que aseguró que en 1995 la exasistente de Biden también le confesó lo sucedido. “Me dijo que la puso contra la pared y que le levantó con la mano la falda e introdujo los dedos dentro de ella. Estaba devastada, realmente molesta. Estaba llorando”, afirmó en una entrevista con The New York Times LaCasse, que también dijo que tiene intención de votar a Biden en noviembre.

