La actualización de iOS 15 podría mejorar la cámara del iPhone y eliminar los molestos destellos verdes, así lo muestra la beta

No se ha encontrado ningún escenario en el que los destellos aparecieran de manera diferente en el video final que en el visor . Por supuesto, eliminar un destello de lente de 30 o 60 cuadros por segundo en metraje 4K sería un poco más intensivo en computación y tendría una mayor probabilidad de verse un poco extraño, por lo que no es necesariamente sorprendente que la función parezca ser solo para fotos, al menos por ahora.

Hasta ahora no está claro en qué modelos de iPhone se realiza el procesamiento. En el hilo de Reddit, un usuario informa que también vio la eliminación del punto verde en su iPhone XS, mientras que otro dice que no funciona en su iPhone 8 Plus. 9to5Mac especula que la función podría limitarse a teléfonos con un procesador A12 Bionic o más nuevo, por lo tanto, del XS y XR en adelante.

