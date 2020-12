La actriz Samantha Morton revela que fue abusada sexualmente

“Quiero que mi experiencia esté en la arena pública para poder decir que ya sabemos que el abuso sexual es rampante entonces por qué no se investiga en otras áreas del país. No sucedió sólo en Rotherdam”.

En entrevista con el diario británico The Guardian , señaló que ha vuelto a hablar de su experiencia tras las revelaciones sobre lo ocurrido en la ciudad inglesa de Rotherdam durante 16 años, cuando al menos 1.400 menores sufrieron abuso sexual y las autoridades no hicieron nada al respecto.

