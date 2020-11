La actividad industrial china se desacelera ligeramente en octubre

Los índices de exportación e importación repuntaron, con un 51 y un 50,8 por ciento, 0,2 y 0,4 puntos por encima de lo registrado en septiembre. “La recuperación de la industria manufacturera en las principales economías ha mejorado por lo que las importaciones y exportaciones de China se han recuperado aún más”, resalta la ONE. Respecto a la actividad no manufacturera, el índice ha repuntado durante tres meses consecutivos y alcanzó en octubre el punto más alto.

Sin embargo, el índice de actividad empresarial no manufacturera y el PMI de producción compuesto se situaron en el 56.2 por ciento y el 55.3 por ciento, respectivamente, 0.3 y 0.2 puntos más que el mes anterior, según la ONE.

