La actitud de los jugadores de la selección española en el hotel de Sevilla indigna a los aficionados

Vaya cambio ha pegado la selección de unos pocos añitos a esta parte, no solo en juego, sino también en actitud, y lo peor de todo las formas con la afición. Y el entrenador no creo que les dé un toque de atención, todo lo contrario. NIÑATOS.

A esta situación no ayuda la actitud de los propios futbolistas. Si frases como las de Álvaro Morata , que dijo que “opinar es fácil y gratis” cuestionando así los pitos que le dedican, ya dejan claro que no aceptan las críticas, no tener un simple gesto de cariño con los fans tampoco avanza hacia una mayor comunión.

You May Also Like