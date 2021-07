La acción pendular de la política

Pues bien, yo siempre he sentido que gobiernos eficaces para países como el nuestro –que es un país rico lleno de pobres– son los de centro/izquierda, que entienden cómo prender la chispa humana del motor económico, a la vez que gobiernan más dedicados a los sectores vulnerables de la sociedad, procurando eliminar la pobreza extrema y reducir en forma dramática la pobreza. Son los que logran pleno empleo y con ingresos, no tanto de salario mínimo sino salarios de vida, de vida digna, con participación y posibilidades de capitalización… Algo legítimo para conservar.

El secreto de la estabilidad está en que el péndulo no se radicalice hacia la derecha extrema o hacia la izquierda extrema. Ambas conducen hacia la autocracia destructora de las libertades. Hay quienes pensaron que perder las libertades bajo Pinochet era preferible a perderlas bajo los Castro o Maduro, porque “si no te metes”, en el de la derecha podría funcionar la economía y en el de la izquierda, ni ésa funcionaría.

You May Also Like