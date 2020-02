La academia panameña aborda el tema del coronavirus

“Sin ser alarmistas hemos considerado pertinente como una medida de prevención suspender el saludo de la paz estrechándose las manos o con un abrazo, que puede ser sustituido con otro gesto de paz”, se lee en la nota, en la que también se pide orientar a los fieles sobre la importancia de no replicar informaciones que no partan del Ministerio de Salud.

