La abstención, un naipe que no está en la baraja de la justicia

Aún dentro de estos parámetros existen abusos, según explicó la misma fuente, ya que es posible que magistrados que no quieran comprometerse políticamente, hagan uso de la figura, o que “no se hayan leído el expediente y no quieran votar”.

Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia , analiza la legislación procesal panameña y, como Gómez, considera que “la figura de abstención como opción del juez no existe y, por tanto, no hay un fundamento legal para justificar dicha postura por parte de un juzgador”.

Gómez considera la abstención de los magistrados como un mecanismo muy particular. “Es un acto de rebeldía, porque si no te aceptan el impedimento corresponde que te pronuncies, a favor o en contra, de la propuesta planteada para resolver el asunto, si completas la sala o el pleno”, agregó.

