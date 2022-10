La abogada de Kevin Spacey asegura que la denuncia de Anthony Trapp fue “para ganar fama”

“Ha estado cociendo a fuego lento todo este resentimiento. No es fácil defender esto, después de 30 años”, ha afirmado Keller, que obviamente no menciona que el Old Vic Theatre en el que fue director Spacey recibió más de una veintena de quejas anónimas de exempleados por comportamientos inadecuados del actor cuando abrió una consulta entre quienes pasaron por tramoyas y escenario en la época en la que el célebre protagonista de American Beauty ejerció allí sus funciones.

“Una de las reglas cardinales del llamado movimiento MeToo es que hay que creer a la víctima. Habrán visto que el señor Spacey dijo ‘Esto no sucedió’ o que no lo recuerda y hasta le dijeron que se disculpara”, ha dicho Keller, que se escuda en que “el señor Rapp lo preparó hábilmente” habiendo dejado pasar tanto tiempo.

