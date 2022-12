la abogada de carrera política volátil que afronta con muchas dudas el futuro sin Castillo

La nueva presidenta de Perú no lo va a tener fácil. La politóloga Kathy Zegarra, en declaraciones a El Comercio, recuerda que si bien Boluarte llegó al Gobierno de la mano de Perú Libre, no tiene su apoyo y “tendría grandes dificultades para continuar en el poder hasta el 2026”. En su opinión, “bajo la situación que nos encontramos, de crisis política y con un Parlamento altamente desaprobado, es mejor que ella llame a nuevas elecciones junto con reformas”.

“¿Quién ha salido ante la prensa a decir que mi lealtad con el presidente Pedro Castillo es a prueba de balas? Si al presidente lo vacan [cesan], yo me voy con él” , dijo Boluarte en un acto oficial ante los periodistas. Bien es cierto que Castillo no ha sido cesado por una moción de censura sino por su intento de seguir en el poder por encima del Parlamento, en lo que ha parecido un “autogolpe” de Estado.

