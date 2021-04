La 525, el principio del fin

Esperando que no se apruebe el anteproyecto de ley 525 y marque el inicio de un anteproyecto de ley que para que todo licenciado en Ingeniería Náutica con especialización en navegación y transporte marítimo panameño, egresado independientemente de cualquiera universidad del mundo se le realice la certificación dos años después de laborar como piloto del canal. Esperemos no salga un anteproyecto de ley que exija presentar el examen de la licencia ATPL a los pilotos de aviación panameños después de estar 2 años de copiloto de una aerolínea panameña.

Después de por lo menos 5 años de estudios de medicina en Panamá o el extranjero, lo que se espera a nivel de un internado médico en el país, es enfocar “al médico de primera línea en formación” sobre las posibles estrategias actualizadas de las patologías más prevalentes y sus alternativas terapéuticas. La esencia del posgrado clínico es capacitar al futuro médico idóneo en módulos avanzados de medicina clínica para que estén en la capacidad de resolver más del 85% de las enfermedades. El internado médico no es un servicio social y tampoco es para clases de reforzamiento de anatomía, farmacología o fisiología que se debieron haber impartido en aulas del pregrado. ¿Acaso los peloteros van a los torneos nacionales de beisbol a aprender cómo se debe ejecutar un hit and run o ya debieron haber subsanado ese tema en los torneos provinciales y en la preselección de la provincia?

