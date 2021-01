Kyrgios vuelve a menospreciar a Djokovic a favor de Nadal y Federer y presume de racha

El australiano tiene claro que al número 1 le falta algo para ser el mejor de siempre. “No hay problema en cuantos Grand Slam gane Djokovic. Nunca será el más grande para mí. He jugado dos veces contra él, y si no puede ganarme, nunca será el más grande de todos los tiempos “, opinó Kyrgios.

Sin embargo, el serbio les sigue muy de cerca, con 17 , y todo parece indicar que, dadas las edades de los tres y el estado físico de cada uno, será él el que termine su carrera liderando este ranking , intentando terminar con el debate de quien es el mejor tenista de todos los tiempos. No obstante, esto no es suficiente para que Djokovic se corone como tal , por lo menos para Kyrgios.

