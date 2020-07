Kylie Minogue lanza ‘Say Something’, el primer ‘single’ de su esperado disco

Kylie Minogue sorprende con su último sencillo Say Something, que sirve como carta de presentación del decimoquinto álbum de estudio de la cantante. Disco ha sido el nombre por el que la intérprete se ha decantado para su último trabajo, lo que supone una clara declaración de intenciones.

El 6 de noviembre es la fecha elegida por la cantante para el lanzamiento mundial de su nuevo trabajo. Se espera que la intérprete de temas como Can’t Get You out of My Head, In Your Eyes o All the Lovers recupere el género disco que tanto se está llevando este año.

Minogue se aleja del estilo country que mostró en su anterior álbum para volver a sus raíces del género disco, prueba de ello es su espectacular portada al más puro estilo diva pop. El nuevo trabajo contará con 12 canciones en su edición estándar mientras serán 16 los que recoja la edición deluxe.

Bajo la producción de Biff Stannard, el nuevo tema de la australiana recuerda a otros anteriores que tantas alegrías le dieron a la artista. La canción, que carece de un estribillo pegadizo, cuenta con una cuidadísima producción que da calidad a este elegante sencillo.

Sin noticias del videoclip o de las colaboraciones

Por el momento habrá que esperar un poco más para conocer al detalle qué secretos esconde el videoclip de la canción que aún no se ha desvelado. Tampoco ha trascendido si el disco contará con algún tipo de colaboración o si se trata de un álbum exclusivamente interpretado por Minogue.