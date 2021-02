Kylie Jenner muestra su traje de bao ms pequeo

La que para muchos es la ms bella de las famosas hermanas que integran el clan Kardashian/ Jenner es la poseedora de la cuarta cuenta de Instagram con ms seguidores en el mundo; siendo superada tan solo por Cristiano Ronaldo con 255 millones de seguidores, Ariana Grande con 217 millones y Dwayne The Rock Johnson con 212 millones. Por lo que no extraa que millones de personas estn atentas a lo que sucede en su vida.

