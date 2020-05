Kylie Jenner infló su fortuna

Esta trama nos recuerda el tema de Héctor Lavoe: “Ay, por estar mintiendo siempre, un día a ti te va a pasar, que sola vas a quedar…”. Salió a la luz un controversial artículo en el sitio Forbes Estados Unidos titulado Inside Kylie’s Jenner web of lies and why she is no longer a billionaire Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y porqué ya no es multimillonaria.

Aquí se expone que Kylie y Kris Jenner crearon una “red de mentiras” alrededor del éxito financiero de Kylie Cosmetics entre 2016 y 2018. Según Forbes, la familia Kardashian-Jenner proporcionó documentos que mostraban que los ingresos anuales de la compañía de Kylie en estos años se encontraban entre $307 millones y $ 360 millones por año. Sin embargo, ahora la publicación revela que los números reales fueron de $125 millones para 2018, $177 millones para 2017 y que en 2016, la misma publicación no quiso revelar el número pues consideraron que ‘fue muy exagerado’.

En este mismo artículo, Forbes revela que Kylie no tiene el título de la mujer multimillonaria más joven del mundo, pues tras sus últimas decisiones financieras, también dejó de serlo a pesar de expresarle a los medios que sí mantenía esos números en su cuenta bancaria.

Recordemos que el año pasado esta misma publicación de negocios nombró a Kylie la multimillonaria más joven tras vender su línea de maquillaje, Kylie Cosmetics, al magnate de la belleza COTY. Sin embargo, en este artículo se expresa que ahora ‘Kylie Jenner, incluso después de ganar $340 millones por vender su marca, después de los impuestos de la venta, no es multimillonaria”.

Forbes ajustó la cantidad detrás de la fortuna de Kylie, pues es inferior a los 900 millones de dólares.

“Cuando la más joven del clan, Kylie Jenner, vendió el 51% de Kylie Cosmetics al gigante de la belleza Coty en un acuerdo valorado en $ 1.2 mil millones este enero, fue un momento decisivo para la familia. El trato pareció confirmar lo que Kylie había estado diciendo todo el tiempo y lo que Forbes había declarado en marzo de 2019: que Kylie Jenner era, de hecho, multimillonaria, al menos antes del coronavirus”, se puede leer en este artículo de Forbes.