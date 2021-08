Kylie Jenner está embarazada de su segundo hijo junto a Travis Scott

A pesar de que no ha habido confirmación por parte de la pareja, la celebrity multimillonaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scott están esperando su segundo hijo en común, según informa Page Six, que cita fuentes próximas a la familia Kardashian.

Según estas fuentes, la familia está “encantada” de que la joven de 24 años vuelva a ser madre por segunda vez y le dé un hermano a la pequeña Stormi, de 3 años.

Asimismo, según TMZ, unas declaraciones de Caitlyn Jenner en un vídeo donde apuntaba que volvería a ser abuela no tardaron en hacerse virales y despertar todos los rumores acerca del segundo embarazo de su hija Kylie.

La benjamina del clan Kardashian-Jenner, que lleva saliendo con Travis Scott desde el año 2017, manifestaba el año pasado que no quería que Stormi fuese hija única, si bien todavía no planeado convertirse nuevamente en madre: “Todos mis amigos me presionan al respecto… Ellos quieren a Stormi. Definitivamente, siento la presión de darle un hermano, pero no hay ningún plan“, confesaba en una entrevista en marzo de 2020 en Harper’s Bazaar.

El embarazo de Stormi fue llevado en el más estricto secreto, hasta el punto de que reveló que tenía una hija después de dar a luz.

“He compartido gran parte de mi vida. También era muy joven cuando me quedé embarazada, y fue mucho para mí, personalmente. No sabía cómo llevarlo en público y tener la opinión de todos. Creo que era algo por lo que tenía que pasar sola“, se sinceró posteriormente en una entrevista con el presentador Andy Cohen.

Los rumores sobre su segundo embarazo se desataron este verano al ser vista con una camisa holgada.

Jenner también compartió en sus redes una imagen de su pedido de sushi que no contenía pescado crudo, lo que hizo despertar las sospechas de sus seguidores. “Kylie comiendo sushi sin pescado… está embarazada”, aseguró un usuario.