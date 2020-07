Kylie Jenner decora su casa con una inquietante estatua de su madre… y sus hermanas se pelean por hacerse con ella

“Es una locura. Incluso lleva puesto su esmoquin favorito de Dolce & Gabbana. Es idéntica, hasta el más mínimo detalle: tiene su misma línea del pelo y hasta una pequeña cicatriz en la barbilla. Resulta entre espeluznante e increíble. Hasta me he asustado al verla”, opinó Kim Kardashian en sus redes sociales.

You May Also Like