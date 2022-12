Kylian Mbappé supera cifra goleadora de Maradona y Cristiano en Mundiales; iguala a Messi

Kylian Mbappé.

9 World Cup goals in 2 editions.

More than legends as Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Suárez, Neymar, Thierry Henry, Rivaldo, Kempes… and more.

Same goals as Lionel Messi — but 3 World Cups less than the Argentinian star.

…and still counting. He’s 23. pic.twitter.com/YnEJDMHzj3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2022