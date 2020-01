Kuerten renace con gran triunfo en EU

Nueva York, EU. (DPA) — El brasileño Gustavo Kuerten logró ayer su victoria más importante de la temporada derrotando al ruso Marat Safin en el Abierto de tenis de Estados Unidos, donde los argentinos y el paraguayo Ramón Delgado vivieron también un gran día.

“Es mi día más feliz este año”, admitió Kuerten tras derrotar al número dos del mundo por 6-4, 6-4 y 7-5. “Jugó un gran partido, rápido, sacando bien. Fue, definitivamente, mucho mejor que yo”, reconoció Safin.

Número uno hasta el año pasado, una serie de lesiones arruinaron la temporada del brasileño, que cayó hasta el puesto 46 del ranking mundial. Hace un año fue el primer preclasificado en el US Open, pero este año ni siquiera partió entre los favoritos. Su rival por el pase a octavos será el ganador del partido que disputaban ayer el chileno Nicolás Massú y el austriaco Juergen Melzer.

Tricampeón de Roland Garros, Kuerten fue gran animador del circuito entre 1997 y 2001, pero una operación en la cadera y varias semanas de ausencia del circuito en los primeros meses del año permitían preguntarse si a pocos días de cumplir 26 años “Guga” podía volver a ser quien fue.

Hoy lo fue. Desde el primer punto mostró que estaba dispuesto a renacer en uno de los máximos escenarios del tenis mundial, el estadio Arthur Ashe. Con un revés cruzado desde el fondo para dejar parado a Safin se llevó el primer set.

Y así siguió en el segundo, donde otro 6-4 ponía contra las cuerdas al ruso, campeón en 2000 y semifinalista el año pasado. El brasileño parecía haber olvidado todos sus problemas de cadera, todos los meses perdidos tras ser operado, todas las dudas que atenazaban su juego.

Un saque ganador sobre el revés de Safin le dio el pase a tercera ronda, en una victoria que puede significar el relanzamiento de su carrera.

“No fue un día en el que jugué increíble desde el principio hasta el fin, pero fui capaz de mantener un gran nivel”, analizó “Guga” su partido. La clave, según el brasileño, estuvo en sus intensos entrenamientos previos al torneo: “Entrené mucho, puse mucho esfuerzo en los entrenamientos y en el gimnasio para estar listo, y creo que todo funcionó en el momento justo”.

Pese a todo, Kuerten no está al cien por ciento físicamente. “Creo que dejaré de tener dolores el día que me muera”, dijo entre risas. “Si un día me despierto y no me duele nada, tengo que fijarme si estoy respirando”, agregó.

El día fue también bueno para los argentinos. Juan Chela derrotó al francés Michael Llodra por 7-6 (9-7), 6-3 y 6-2. Número 24 del ranking mundial y reciente finalista en el torneo de Long Island, Chela es uno de los tres argentinos en la tercera ronda del torneo.





