Kristine Jiménez está contra el tiempo

“El no hacer el peso no es debido a un asunto físico, pues su cuerpo tiene la capacidad de hacer la categoría por el estudio de grasa que ya se le hizo”, explicó.

“Kristine tiene ya casi un año que no ha podido acceder a la categoría de los 52 kilogramos, por lo tanto no ha podido salir del país a entrenar hasta que no se normalice su peso”.

You May Also Like