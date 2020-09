Kris Jenner no piensa volver a casarse

SHOWBIZ • 15 Sep 2020 – 07:48 AM

Más allá de los rumores que, desde hace ya años y sobre todo tras su separación de Caitlyn Jenner, apuntan a que Kris Jenner podría acabar pasando por el altar con su actual compañero sentimental, el empresario Corey Gamble, lo cierto es que desde su círculo más íntimo parece haberse desechado ya tal posibilidad. De hecho, una fuente de su entorno acaba de revelar al diario británico The Sun que la matriarca del clan Kardashian no piensa “volver a casarse”.

“Kris y Corey están juntos, por supuesto, pero no están prometidos y no lo estarán nunca. Kris no quiere volver a casarse. El tipo de noviazgo que tienen funciona perfectamente para ella”, ha asegurado el citado informante sin entrar en detalles sobre los motivos de su decisión.

La última vez que tuvo que enfrentarse directamente a tales conjeturas, Kris Jenner optó por guardar un silencio sepulcral tanto sobre sus planes de futuro junto a Corey como acerca del llamativo anillo de diamantes con el que había sido avistada días atrás, del que ni siquiera concretó si se trataba o no de un regalo de su chico.

Durante su participación hace unos años en el popular ‘Late Late Show’ del humorista James Corden, la estrella televisiva no dudó en comerse incluso unos grillos para poder desviar la atención de un tema claramente sensible para ella. “No, no voy a contestar a esas preguntas”, manifestaba tajante antes de degustar tan particular plato.