Kris Humphries no acude a encuentro por divorcio de Kim Kardashian

LOS ÁNGELES, Estados Unidos (DPA). -El divorcio de Kim Kardashian y el astro del baloncesto Kris Humphries pasó a los tribunales, pero este viernes la estrella deportiva no se presentó a la cita judicial correspondiente, informaron medios locales. Según la revista People.com , la comparecencia de hoy, a la que faltó el deportista, tenía el objetivo de explorar si las partes podrían llegar a un acuerdo para evitar el juicio. La abogada de Kardashian, Laura Wasser, se mostró sorprendida ante la ausencia de Humphries. El proceso continuará el 6 de mayo. La actriz está embarazada del rapero Kayne West. El niño nacerá en julio, y Kardashian expresó en entrevistas pasadas su deseo de que el proceso finalice antes del parto. La estrella estuvo casada con el deportista sólo durante dos meses en 2011. Tras 72 días de matrimonio anunció la separación y presentó el divorcio. Humphries asegura que la boda para Kardashian no fue más que una maniobra publicitaria.

