Konami cancela contrato con Griezmann tras polémico video con Dembélé

07.07.2021

Antoine Griezmann no ha podido rescatar su imagen tras el polémico video que se hizo viral en redes por burlas racistas junto a Ousmane Dembélé y ya le costó el patrocinio de Konami, compañía nipona que le canceló el contrato como embajador.

El delantero del Barcelona acababa de firmar el contrato con Konami Digital Entertainment, empresa japonesa de videojuegos que es dueña del eFootball PES y de Yu-Gi-Oh!, donde el jugador fue anunciado como embajador.

El escándalo también toca al cuadro blaugrana, ya que Konami es dueña de la franquicia del juego Barcelona eFooball PES y solicitarán al club, como socio, que dé explicaciones y detalles sobre lo ocurrido, así como futuras acciones.

“Konami Digital Entertainment cree, como es la filosofía del deporte, que la discriminación de cualquier tipo es inaceptable. Anteriormente, habíamos anunciado a Antoine Griezmann como nuestro Yu-Gi-Oh! embajador de contenidos. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, hemos decidido cancelar el contrato. Con respecto a nuestra franquicia eFootball PES, solicitaremos al FC Barcelona, como club, socio que explique los detalles de este caso y sus acciones futuras”, dice el comunicado.

Lo ocurrido entre Griezmann y Dembélé fue en un hotel de Japón durante una pretemporada del Barcelona, donde se ve a ambos futbolistas burlándose de dos operarios japonenses del recinto mientras arreglaban su consola de videojuegos, mismo que indigno a la compañía.

Tras hacerse viral el video, Antoine y Ousmane intentaron ofrecer disculpas, pero sin mucho éxito: “Siempre he estado comprometido con cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días, han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y pido disculpas si he ofendido a mis amigos japoneses”, dijo Griezmann.