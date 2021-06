Koke y Luis Enrique denuncian el acoso a Morata en las redes sociales y piden más control: “Son un delito grave”

➡️ “Hay de denunciar este tipo de acoso. No me entra en la cabeza comentar esto en redes sociales”. #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/B1E88lNbHY

“No me entra en la cabeza que personas puedan hacer este tipo de comentarios por redes sociales, que pueden hacer mucho daño. No sólo al jugador, que está expuesto y lo llevas, pero a la familia y los niños es pasarse y, obviamente, denunciable “, señaló.

A este aspecto en concreto se ha referido Koke en la rueda de prensa previa al partido con Croacia . El centrocampista, excompañero de vestuario del delantero de la Juventus, ha advertido que esta situación no puede continuar. “Nosotros estamos expuestos a todo tipo de críticas, y las aceptamos. Pero las amenazas, a un jugador o a un familiar o los niños, no las aceptamos . Todos somos responsables de nuestros actos y ser conscientes de lo que hacemos. Hay que denunciar todo tipo de acoso”, ha pedido públicamente.

