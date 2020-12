Koeman ya es el peor entrenador del Barça en Liga desde hace casi 40 años y su futuro se tambalea

Otro asunto es lo que decida el próximo presidente culé . Si la imagen blaugrana no mejora notablemente, no sería de extrañar que el próximo inquilino del trono culé decida finiquitarle antes de tiempo.

De momento, a Koeman le salva que el Champions están cuajando unos números perfectos: cinco partidos, cinco victorias. Todo lo que no logran en Liga lo hacen en Europa, pero no se puede dejar de lado que hay una directiva interina, sin capacidad real de toma de decisiones. Eso hará que el neerlandés, salvo dimisión o una presión insostenible por los malos resultados, aguante al menos hasta el 24 de enero.

