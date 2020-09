Koeman se ‘despide’ de Vidal, Suárez y Rafinha tras su primera convocatoria con el Barcelona

Más allá de los casos principales de Suárez y Vidal, se trabaja en las salidas anunciadas de Rafinha, Umtiti, Todibo, Miranda, Monchu, Akieme, Collado, Wagué y Matheus; manteniéndose en duda la permanencia de Braithwaite, Semedo, Junior Firpo y Aleñá, por quienes se recibiría de buen grado una buena oferta de traspaso. Coutinho está llamado a quedarse, en una segunda oportunidad tan apadrinada por el entrenador como obligada por su alto cachet y, por fin, habrá que decidir qué hacer con Pedri, de quien no se descarta una cesión toda vez que el no ascenso del Barça B impide contractualmente darle ficha del filial.

