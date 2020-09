Koeman no sorprende en su primera alineación oficial con el Barcelona

Tras la salida de Arthur, Rakitic, Arturo Vidal y Suárez, cuyos nombres se especulaban desde antes de acabar la pasada campaña, podía esperarse una auténtica revolución en el equipo… Que finalmente no fue tal. Solamente Coutinho, regresado del Bayern, no pertenecía al equipo azulgrana el último curso y hasta nueve titulares en este estreno ante el Villarreal tomaron parte del desastre de Lisboa, hace apenas un mes y medio.

