Koeman explica las carencias de Pjanic y el cambio que le…

Ronald Koeman habló con los medios de comunicación tras la victoria del FC Barcelona ante el Elche de este pasado miércoles. El holandés se refirió, entre otras cosas, al cambio de Miralem Pjanic​ al descanso para dar entrada a Ousmane Dmebélé. Una variación que le sentó muy bien al equipo por el cambio de sistema que conllevó, pero que dejó señalado al centrocampista de Tuzla.

Da la impresión de que al entrenador barcelonista no le gusta el bosnio, ya que está contando con él mucho menos de lo esperado y cuando juega siempre suele ser sustituido. A pesar de eso, el técnico justificó su decisión en rueda de prensa y dejó claro que no tiene nada personal contra el ex bianconero. Su sustitución fue por el bien del Barça, ya que creyó que había que jugar con un medio menos para mejorar.

“Miralem tiene que mejorar el ritmo de balón, saber su posición… Pero siempre, si cambias un jugador, parece que él es el culpable. No es así. Los demás tampoco han puesto más ritmo de partido, pero hemos preferido que Leo jugase de diez y abrir a Ousmane. Y por eso hemos quitado a Pjanic”, dijo el neerlandés para explicar el motivo por el que mandó al balcánico al banquillo en el descanso.

Además, también se refirió al primer tiempo de los suyos en general, que dejó mucho que desear. No obstante, para el míster no fue falta de actitud, sino de dinamismo y juego. “Hubo falta de ritmo en el juego, eso no depende de la actitud. Queríamos hacer un buen partido desde el principio, pero a veces las cosas no te salen bien. No somos máquinas, somos humanos. Pero el equipo ha demostrado su personalidad y sus ganas en la primera parte”, defendió.

Tras un primer tiempo muy flojo, Koeman cambió cosas al descanso y le puso las pilas a sus jugadores, igual que intentó hacer Leo Messi con sus gestos en la primera mitad. Todo el mundo ha visto que nos faltaba intensidad y ritmo de balón, y es bueno que Messi como capitán pida más intensidad. Estaba descontento por el ritmo del partido, por nuestro juego con balón, que ha sido lento. Y luego la defensa se iba muy hacia atrás. Hemos mejorado en la segunda parte. Hicimos tres goles y pudimos hacer más”, destacó.

Koeman defendió y elogió a Leo Messi

Por último, defendió a Messi y dejó claro que cuando se refirió a que los veteranos debían dar la cara no se refería a él. “Si hablo de los mayores, no es por Leo porque la efectividad que tiene es impresionante. Son más jugadores los que deben marcar las diferencias y él ha demostrado otra vez que es importante para este equipo”, concluyó, alabando al ’10’ tras su doblete ante los ilicitanos.