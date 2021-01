Koeman advierte que un jugador del Barcelona no puede fallar dos penales

“No lo entiendo porque tenemos suficientes jugadores para marcar de penalti; no entiendo que hayamos fallado tanto últimamente porque si hoy marcas un penalti el partido habría sido muy diferente”, repitió, sin olvidar que esta temporada su equipo ya ha fallado 10 de los 17 lanzamientos desde los once metros.

“No puedes fallar dos penalties siendo jugador del Barcelona. Esto no es serio”, refirió contundente Koeman, quien recordó que “no hay presión del público; puedes fallar uno porque son cosas del futbol, pero, dos, nunca, no puede ser. Hay que tener la cabeza fría.

