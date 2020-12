Koeman: “9 de cada 10 personas de Madrid dirían que lo de Ramos es penalti”

“No me sorprenden las ganas manifestadas por Messi porque las veo cada día en los entrenamientos, en los partidos. Le cuesta ver que no ganamos en muchos partidos. Es muy ganador, pero todos los jugadores están descontentos por los resultados”, insistió.

El técnico azulgrana se mostró desconcertado ante el criterio arbitral del VAR cuando se producen unas manos en el área. “La mayoría de la gente no entiende porque unas veces son penalti y, en otras ocasiones, no lo son”, recalcó.

You May Also Like