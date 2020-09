Kobe Bryant, la inspiración tras el segundo US Open de Naomi Osaka

La tenista admite que fue el desaparecido exjugador de los Lakers quien le dio la fuerza para ir pasando ronda a ronda, y también para remontar cuando los partidos se le pusieron cuesta arriba, como en la propia final. “Me he puesto esta camiseta todos los días después de mis partidos. Realmente creo que me ha dado fuerza”, contaba la ganadora en Flushing Meadows en twitter, luciendo una elástica negra con el dorsal ‘8’, uno de los dos que llevó ‘Black Mamba’.

You May Also Like