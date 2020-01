Kobe Bryant fallece en un accidente de helicóptero

La leyenda de la NBA Kobe Bryant murió este domingo en un accidente de helicóptero en los suburbios de Los Ángeles, informó el sitio web de celebridades TMZ, asegurando que cinco personas fueron confirmadas como fallecidas en el incidente.

Los Angeles Times también confirmó un accidente de helicóptero en las colinas cercanas de Calabasas, en el sur de California.

El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia.

EL ÚLTIMO MENSAJE DE KOBE

“Es genial. Es genial para él. Trabajó muy duro durante su carrera, fue consistente, creo que es enorme. Tiene un gran respeto entre los jugadores, sabemos el tiempo consagrado y el trabajo realizado para llegar ahí”, le dijo Kobe Bryant a LeBron James, la noche del sábado 25 de enero de 2020.

LeBron sobrepasó a Bryant, quien terminó su carrera con 33.643, en el tercer cuarto del partido al anotar en penetración sus puntos 17 y 18 del partido, para reducir la ventaja de los Sixers en ese momento 72-54.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020