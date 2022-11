Kissinger y sus estadistas

La señora Thatcher, por ejemplo, cambió la percepción que se tenía de Inglaterra en el resto de Europa. Pero, tras la recuperación de las Malvinas, se tuvo una visión distinta de Inglaterra y de su primera ministra, la señora Thatcher. Luego de los elegidos, “Leadership” tiene algunas páginas en las que Henry Kissinger explica las razones por las que, cree, aquellos “elegidos” cambiaron la percepción de sus países en el ámbito en que se movían. Y su ensayo insiste en que aquellos liderazgos significaron un cambio profundo de la función presidencial. De manera que todos ellos –salvo, quizás, el general de Gaulle- transformaron profundamente a sus sociedades, dejando una huella que no se ha apaga do todavía. Y todos ellos quedan como unos dirigentes que trabajaron con distintas fortunas, como líderes que sin arredrarse ante los desafíos que encontraron, fueron capaces de absolverlos. Y, la mejor prueba, es la marca que dejaron.

¿No es extraordinario que un libro escrito por alguien que acaba de cumplir noventa y nueve años, tenga la excelencia que muestra ‘Leadership’, tanto en sus opiniones como en la descripción de los hechos que marcan a sus seis preferidos en la nomenclatura mundial? En este libro de reciente aparición, Henry Kissinger señala a seis estadistas que, dice, son sus preferidos, a saber: Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew y Margaret Thatcher. Con la excepción de Nixon, que no tiene por qué formar parte de ese conglomerado después de los fraudes que propició (pero, no olvidemos que este Presidente sacó a Kissinger de Harvard, donde enseñaba historia, y lo nombró asesor de la Presidencia de Estados Unidos, a lo que Kissinger debió su enorme popularidad).

