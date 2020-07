Kiss y Judas Priest reconfirman su asistencia al Rock Fest Barcelona aplazado a 2021

Según ha informado este lunes la organización del Rock Fest, Kiss y Judas Priest se suman a las reconfirmaciones para 2021 de otras 31 bandas, entre ellas Blind Guardian, Dropkick, Murphys y Foreigner.

Tras el aplazamiento de la edición 2020 a causa de la crisis sanitaria, Barcelona Rock Fest ha seguido trabajando a lo largo de los últimos meses para reconfirmar a la mayor parte de los artistas para la edición del próximo año.

Además de estas nuevas confirmaciones, que reforzarán el cartel de la edición de 2021, el Rock Fest anunciará el próximo miércoles 22 de julio el cabeza de cartel del festival para el próximo año.

Kiss se despide de los escenarios

La gran gira de despedida de Kiss volverá a ser una de las principales atracciones de la cita del próximo año. El grupo americano, fundado por Gene Simmons y Paul Stanley, exhibirá su repertorio musical y puesta en escena más espectacular, que incluye himnos como I was made for lovin’ you, Detroit Rock City o Rock and roll all nite.