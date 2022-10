Kiryl Budanov, el director de la inteligencia ucraniana, a quien Rusia acusa de la explosión en el puente de Crimea

“Hubo un intento de asesinato contra él no hace mucho tiempo, cometido por alguien relacionado con representantes del Cáucaso. No es información pública. Un intento de asesinato totalmente fallido, pero que realmente tuvo lugar… Fue hace unos dos meses”, dijo el jefe de la Inteligencia ucraniana en una entrevista al diario local Ukrayinska Pravda.

“El enemigo no puede ganar en el campo de batalla, por lo que recurre a sus métodos habituales : intenta organizar atentados contra militares y jefes de las autoridades ucranianas”, ha declarado Vasil Maliuk, jefe en funciones del SUB. Según él, “Rusia demuestra una vez más al mundo que es un Estado terrorista que no respeta ninguna norma civilizada”.

