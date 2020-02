Kirk Douglas, a través de sus palabras

“Si mañana saliera a la calle y nadie me reconociera, no creo que me gustara”, manifestó.

Douglas trató de salir adelante en Broadway, pero después de nacer su hijo Michael “estaba en bancarrota”, y aceptó una oportunidad en Hollywood donde encontró sin buscarlo su camino al estrellato y se hizo, por motivos del guión, adicto al tabaco, según él mismo narró en un articulo en The New York Times en 2003.

“Escribiéndolo descubrí que tenía mucha rabia en mí. Estoy enfadado con cosas que ocurrieron cuando era pequeño. Esa furia ha sido mucho del combustible que me ha ayudado a hacer lo que he hecho. Ha sido algo positivo”, afirmó el actor de El loco del pelo rojo (1956).

You May Also Like