Kirchner niega vinculación con caso dólares

Clarín también dice haber hablado en Bolivia con Chávez y que el mandatario venezolano dijo: Yo no sé por qué hay en ustedes un empeño en darle al tema una dimensión que no tiene”.

9:54 a.m. – BUENOS AIRES, Argentina(AP).- El presidente Néstor Kirchner dijo que su gobierno no tiene nada que ver con el episodio de un empresario venezolano a quien las autoridades de Argentina le incautaron un maletín con 800 mil dólares, según entrevista que publica el sábado el diario Clarín.

