Kim Kardashian y Kanye West, al borde de un divorcio “inminente”

Kardashian se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con “Keeping Up with the Kardashians”, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene 198 millones de seguidores en Instagram). Por su parte, West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) o “Yeezus” (2013).

Por su parte, TMZ fue algo más cauta que Page Six y señaló hoy que Kardashian y West están acudiendo a terapia matrimonial y que el divorcio es una opción sobre la mesa, pero sostuvo que todavía no han decidido divorciarse.

La información más contundente de las desveladas hoy sobre Kardashian y West correspondió a Page Six, que aseguró que el divorcio es “inminente” . “Lo están llevando de forma discreta pero se acabó”, dijo una de las fuentes anónimas de Page Six.

You May Also Like