Kim Kardashian reconoce que usó Photoshop en su tarjeta navideña

La socialité Kim Kardashian ha tenido que reconocer públicamente que no todo lo que vemos en ella es real. ¿Qué? Y no hablamos de algún pequeño retoque estético para disimular imperfecciones, sino de directamente pegar a uno de sus hijos que se negó a posar con ellos el día que se hizo la foto.

Además fue Psalm el rebelde, algo totalmente entendible teniendo en cuenta que solo tiene siete meses; sino su hermana North West, la primogénita de los West Kardashian. Al parecer, a sus seis años la pequeña tiene el carácter suficiente como para no obedecer a sus padres, que tuvieron que ingeniárselas después para que saliera en la festiva y sport foto de familia.

“Es imposible conseguir que cuatro niños posen y sonrían a la vez en la misma habitación”, desveló Kim durante una entrevista con Ellen DeGeneres. “North tenía uno de esos días imposibles y se negó a aparecer en la foto. Se pasó todo el rato llorando porque quería que le hiciéramos algo especial en el pelo o algo así”, explicó.

“Yo le dije que me parecía muy bien, que entonces no iba a salir en la felicitación navideña y que esa era mi última decisión. Pero en lugar de cambiar de actitud, le pareció genial. Fue al día siguiente cuando se levantó cuando me dijo que había cambiado de opinión y que quería salir en la foto”, reveló.

Por suerte, el fotógrafo encargado de la sesión seguía en la ciudad, así que Kim le llamó para que sacara más fotos. Pero cuando llegó, North insistía en que solo quería hacerse la foto con su madre. “Así lo hicimos, aunque como yo no llevaba maquillaje le dije al fotógrafo que simuláramos como si fuera la sesión del día antes, pero que después solo recortara a North y la pegara en la foto que vinal hemos enviado. Y la verdad es que el resultado no está nada mal”, exclamó entusiasmada. “Mejor que saliera así a que no saliera”.

Solo con su familia

Aprovechando que el tema estaba sobre la mesa, Kim también confesó el motivo por el que este año su felicitación es solo con sus hijos y su marido y no con todas sus hermanas, sobrinos y demás gente del clan, como viene siendo habitual.

“Ha sido un problema de tiempo. No podía reunir a todos un mismo día porque siempre tenían algo que hacer, así que llegó un momento en el que me cansé y les dije que no era mi trabajo y que iba a hacerlo solo con mi familia. Fue un poco dramático, pero bueno…”, reconoció Kim, que está muy aliviada de que al final la sangre no haya llegado al río.