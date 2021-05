Kim Kardashian habla de su verdadera relación con Travis Barker, novio de Kourtney, tras los rumores de infidelidad

Barker y Kourtney no han manifestado su opinión sobre dichas acusaciones. Asimismo, Moakler insiste en que dice la verdad. “Alguien me envió todas sus conversaciones y también soy amiga cercana de las personas que estaban allí, mientras sucedían las cosas”, defendió en una de sus últimas intervenciones.

Precisamente, fue Moakler quien el pasado mes señalaba a la estrella de Keeping Up With the Kardashians como la causante de su divorcio del músico, al que habría “atrapado” siéndole infiel.

