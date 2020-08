Kim Jong Un está en coma y su hermana habría tomado el control del país, según un diplomático surcoreano

El diplomático, de nombre Chang Song-min, trabajaba ayudando al presidente de Corea del Sur. “Puedo decir que está en coma, pero su vida no ha terminado” , dijo a los medios de comunicación surcoreanos en unas declaraciones recogidas por el New York Post. “No se ha formado una estructura de sucesión completa, por lo que Kim Yo-jong está pasando a primer plano ya que no se puede mantener un vacío durante un período prolongado”, dijo.

