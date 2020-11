Kilian Jornet, ante el reto imposible

Y mientras el mundo hace pronósticos e intentar adelantar el futuro, Kilian está tranquilo, sabe lo que tiene que hacer y es lo que intentará. Que salga mejor o peor, ya es otra cosa: “ Son tantos kilómetros que no puedo ni visualizarlo . He visto los parciales de Yiannis, así que intentaré seguirlo hasta que el cuerpo aguante. Sé qué velocidad debo mantener, así como el ritmo de cada kilómetro y cada vuelta. Está claro que las primeras 10 horas seran un poco más rápidas y que luego desacelaré”. En cifras, Jornet tendrá que correr un día entero a un ritmo medio de 4 minutos y 40 segundos el kilómetro , más menos. Y así, 757 vueltas…

Pero la teoría queda en este caso muy lejos de la práctica: “Hacer una carrera de montaña es duro, durísimo, pero 24 horas dando vueltas a una pista de atletismo es otra cosa. En primer lugar , “porque muscularmente es mucho más doloroso, utilizas constantemente los mismos grupos musculares y eso te puede machacar. Supongo que cambiará de sentido cada tres o cuatro horas para no hacer siempre el mismo tipo de giro”, opina Delgado con conocimiento de causa. En segundo , “al ser tanto tiempo y en pista, la monotonía se puede hacer muy dura y puede ponerle en problemas críticos, por lo que yo lo trabajaría anticipando esos momentos, quizás creando un mantra que repetirte”, piensa María Martínez, psicóloga del deporte. Y un tercer escollo : “Kilian ha salido de su medio, la montaña, para intentar batir en una pista el récord de Kouros, un tipo que es considerado ‘el Dios del asfalto’. Este reto es incluso más complicado que el de subir dos veces al Everest”, concluye Depa, atleta, speaker y personaje medular en el trail running mundial. “Pero ojo, Kilian no deja nada al azar y si se ha lanzado a por esa marca… por algo será”.

